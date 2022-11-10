Кременная, ЛНР, , 08:32 — REGNUM При обстреле киевскими боевиками города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР) были ранены шесть мирных жителей. Об этом 10 ноября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

«В результате обстрела ранения получили шесть мирных жителей», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также при обстреле боевиков ВСУ получил повреждения одноэтажный жилой дом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы региона Леонид Пасечник написал, что после освобождения из плена в Луганск вернулась группа бойцов Народной милиции республики.