Самара, 10 ноября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Студентов педагогических вузов, которые проходят практику в образовательных учреждениях Самарской области, решили поддержать в регионе. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

ИА REGNUM Учитель

Данный вопрос был рассмотрен на совещании в правительстве региона.

По словам министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна, с 1 сентября студенты вузов, которые обучаются по педагогическим специальностям, начали проходить практику в образовательных организациях с заключением трудовых договоров и получением зарплаты.

Сообщается, что на заседании было предложено распространить действующие меры соцподдержки для выпускников вузов также на студентов последних курсов обучения, которые пойдут работать в образовательные учреждения и заключат трудовые договоры.

Отмечается, что на них будет распространяться действие постановления правительства региона о предоставлении выплаты в размере от 160 тысяч до 350 тысяч рублей в зависимости от территориального расположения образовательного учреждения. Выплаты в данном случае будут поступать после получения такими студентами диплома об образовании.

Сообщается, что сейчас студенты четвертых и пятых курсов, которые работают в образовательных учреждениях, дополнительно получают каждый месяц выплаты в размере пять тысяч рублей.