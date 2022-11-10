Николаев, Украина, 10 ноября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В Николаеве пророссийское подполье узнало адреса, где находятся сотрудники местного СБУ, сообщает 10 ноября РИА Новости.

Цитата из к/ф «Укрытие». реж Джефф Николс. 2011. США Кертис в укрытии

Агентство ссылается на одного из активистов подполья, который передал видеоролик с рассказом о ситуации в городе. Мужчина рассказал, что является исполнителем ряда акций против киевского нацизма.

По словам источника, сотрудники СБУ боятся прилётов ракет и прячутся «по всему городу».

«На улице Адмиральская, дом 18 находятся сотрудники, которые занимаются прослушкой и вскрытием телефонов. На Пушкинской, 1А находится «наружка» — бродят по улицам, следят за людьми, бродят по квартирам, вынюхивают, кто чем занимается», — рассказал он.

Собеседник также назвал адрес гаража, используемого СБУ, — улица Корабелов, дом 2А.

Также активист назвал адрес, где записывает свои ролики глава ОВА Виталий Ким — в центре занятости на Никольской, 68 со стороны Шнеерсона. Он уточнил, что транспорт руководителя паркуется возле ЖК «Адмирал».