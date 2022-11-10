Каракас, , 08:28 — REGNUM Задачу превратить Венесуэлу в крупного экспортёра продовольствия намерен поставить перед страной венесуэльский лидер Николас Мадуро. Об этом 9 ноября сообщает государственное телевидение страны.

Николас Мадуро Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы ставим перед собой серьезную задачу — превратить Венесуэлу в центр производства здоровой пищи для Латинской Америки, Карибского бассейна и всего мира», — уточнил президент Венесуэлы.

Мадуро пояснил, что для осуществления программы была разработана схема, которая будет предложена к реализации в нескольких странах, а также крупным инвесторам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Венесуэлы Мадуро впервые за шесть лет встретился с президентом Колумбии Густавом Петро. Они обсудили важнейшие вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе сотрудничество в области торговли.

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