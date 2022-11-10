Луганск, , 08:25 — REGNUM После освобождения из плена в Луганск вернулась группа бойцов Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 10 ноября сообщил врио главы региона Леонид Пасечник в своём телеграм-канале.

Флаг ЛНР Цуканов М.В

«Сегодня из [киевского] плена вернулись домой 35 военнослужащих Народной милиции ЛНР. Излишне говорить об условиях содержания в [киевском] плену: избиения, издевательства… Герои Луганщины истощены, но не сломлены!» — написал он в своём сообщении.

Также Пасечник отметил, что все освобождённые из плена Киева пройдут медицинское обследование и реабилитацию, и добавил, что власти республики продолжают вести работу по освобождению своих граждан из плена киевских нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран готов сыграть свою роль в поиске путей урегулирования кризиса между Россией и Киевом.