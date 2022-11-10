Вашингтон, 10 ноября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Michael Miller Евгений Малкин

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили нападающие Джейсон Цукер, Брок Макгинн, Джейк Гюнцель и защитник Джефф Питри. Российский форвард Евгений Малкин отдал одну результативную передачу.

У «Вашингтона» точным броском отметился нападающий Маркус Юханссон.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает 14-е место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды 12 очков. «Вашингтон» идёт на 13-е месте в Восточной конференции с 14 очками.

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