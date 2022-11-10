Владивосток, 10 ноября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Во Владивостоке задержали мужчину, который 9 ноября пугал жителей посёлка Поспелово на острове Русском. Он кидал кирпичи в проезжающие машины, угрожал прохожим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Владивосток

Читайте также: В Москве вооружённый мужчина ранил сотрудника полиции

Жители обратились в полицию, на место происшествия прибыли сотрудники ДПС, ППСП и бригада скорой психиатрической помощи. Дебоширом оказался ранее судимый 36-летний житель Владивостока. Его доставили в специализированное медицинское учреждение.

По факту повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина напал на сотрудника полиции и ранил его, а также повредил патрульный автомобиль на западе Москвы.