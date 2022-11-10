Канберра, , 08:26 — REGNUM Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз надеется лично встретиться и поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает Kompas.

Энтони Альбанезе (сс) Orderinchaos

Премьер-министр Австралии заявил, что встреча с Си Цзиньпином станет позитивным событием после того, как в последние годы отношения Китая и Австралии были напряженными.

Албаниз примет участие в саммите G20 на Бали 15–16 ноября. Кроме того, он также примет участие в двух других встречах высокого уровня в регионе Юго-Восточной Азии, саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Таиланде и Восточноазиатском саммите в Камбодже.

«Я очень ясно дал понять, что диалог — это хорошо, и если будет организована встреча с Си Цзиньпином, это будет позитивно», — заявил он на пресс-конференции в Канберре.

Дипломатические отношения между Австралией и Китаем резко ухудшились в последние годы, особенно в эпоху бывшего премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

Как сообщало ИА REGNUM, на саммит G20, который пройдёт в середине ноября на Бали, отправится российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

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