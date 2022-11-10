Мелитополь, , 08:18 — REGNUM Во временно оккупированный преступным режимом Киева город Запорожье для осуществления новой попытки захвата Запорожской АЭС прибыли порядка 300 подготовленных Великобританией боевиков ВСУ. Об этом 10 ноября рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Звезда».

Запорожская АЭС Министерство обороны Российской Федерации

Как напомнил Рогов, ранее он сообщал, что в районе населённого пункта Вольноандреевка в захваченной Киевом части Запорожской области тренировались более 450 человек сил специальных операций боевиков ВСУ.

«К ним добавилось почти три сотни ещё прибывших недавно [бойцов], и они сейчас всё время тренируются в форсировании Днепра, взятии плацдарма и захвате объекта техногенного крупного. <…> То есть как минимум уже 700 человек мы видим, подготовленных именно к штурму и к захвату атомной станции», — сказал он.

При этом председатель движения «Мы вместе с Россией» указал, что также ранее в обстреливающие территорию ЗАЭС подразделения киевских нацистов поступило около 500 снарядов для гаубиц М777 и несколько сотен снарядов для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Единственный способ обезопасить ЗАЭС — это отодвинуть этих чертей как можно западнее, чтобы их снаряды не долетали до атомной станции», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевские террористы могут предпринять попытку захвата Запорожской атомной электростанции.