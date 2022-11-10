Мелитополь, 10 ноября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Во временно оккупированный преступным режимом Киева город Запорожье для осуществления новой попытки захвата Запорожской АЭС прибыли порядка 300 подготовленных Великобританией боевиков ВСУ. Об этом 10 ноября рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Звезда».

Министерство обороны Российской Федерации Запорожская АЭС

Как напомнил Рогов, ранее он сообщал, что в районе населённого пункта Вольноандреевка в захваченной Киевом части Запорожской области тренировались более 450 боевиков сил специальных операций ВСУ.

«К ним добавилось почти три сотни ещё прибывших недавно [бойцов], и они сейчас всё время тренируются в форсировании Днепра, взятии плацдарма и захвате объекта техногенного крупного. <…> То есть как минимум уже 700 человек мы видим, подготовленных именно к штурму и к захвату атомной станции», — сказал он.

При этом председатель движения «Мы вместе с Россией» указал, что также ранее в обстреливающие территорию ЗАЭС подразделения киевских нацистов поступило около 500 снарядов для гаубиц М777 и несколько сотен снарядов для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Единственный способ обезопасить ЗАЭС — это отодвинуть этих чертей как можно западнее, чтобы их снаряды не долетали до атомной станции», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевские террористы могут предпринять попытку захвата Запорожской атомной электростанции.