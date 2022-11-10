Рогов: в Запорожье прибыли 300 подготовленных Великобританией боевиков ВСУ
Мелитополь, 10 ноября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Во временно оккупированный преступным режимом Киева город Запорожье для осуществления новой попытки захвата Запорожской АЭС прибыли порядка 300 подготовленных Великобританией боевиков ВСУ. Об этом 10 ноября рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Звезда».
Как напомнил Рогов, ранее он сообщал, что в районе населённого пункта Вольноандреевка в захваченной Киевом части Запорожской области тренировались более 450 боевиков сил специальных операций ВСУ.
«К ним добавилось почти три сотни ещё прибывших недавно [бойцов], и они сейчас всё время тренируются в форсировании Днепра, взятии плацдарма и захвате объекта техногенного крупного. <…> То есть как минимум уже 700 человек мы видим, подготовленных именно к штурму и к захвату атомной станции», — сказал он.
При этом председатель движения «Мы вместе с Россией» указал, что также ранее в обстреливающие территорию ЗАЭС подразделения киевских нацистов поступило около 500 снарядов для гаубиц М777 и несколько сотен снарядов для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
«Единственный способ обезопасить ЗАЭС — это отодвинуть этих чертей как можно западнее, чтобы их снаряды не долетали до атомной станции», — добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевские террористы могут предпринять попытку захвата Запорожской атомной электростанции.