Петропавловск-Камчатский, , 08:16 — REGNUM На Камчатке 58-летнюю жительницу Петропавловска-Камчатского суд признал виновной в убийстве мужа своей дочери. Женщину приговорили к семи годам лишения свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Суд

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Подсудимая, придя в гости к дочери, узнала о конфликте между ней и её 34-летним супругом. Мужчина вёл себя агрессивно и применял физическую силу к жене. Тёща решила наказать обидчика и в то время, когда он спал в пьяном состоянии удушила с помощью полиэтиленового пакета. В дальнейшем подсудимая завернула труп в плед, вывезла на свалку, облила бензином и сожгла.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области вынесен приговор трём местным жителям, которых признали виновными в покушении на убийство нескольких человек и поджоге дома.