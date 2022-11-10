Тбилиси, , 08:16 — REGNUM Министерство здравоохранения Грузии прекращает публиковать статистическую информацию о том, сколько человек заразились коронавирусом. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба минздрава.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что эпидситуация стабилизировалась, а тенденция снижения заболеваемости продолжается. В ведомстве решили, что больше нет необходимости публиковать данные о количестве заразившихся и выздоровевших.

По данным министерства, Национальный центр по контролю заболеваний продолжит собирать сведения в этой сфере. При необходимости их можно будет получить по официальному запросу.

Стоит отметить, что в Грузии с мая 2022 года статистику по COVID-19 стали публиковать еженедельно, а в сентябре — ежемесячно. Последний раз данные обнародовали 4 октября. При населении страны около 3,7 млн человек за всё время было выявлено 1 792 109 случаев заражения. В общей сложности умерли 16 900 пациентов с коронавирусом.