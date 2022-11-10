Кемерово, 10 ноября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Главой кузбасского города Кемерово стал Дмитрий Анисимов. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

t. me/gazetakemerovo Дмитрий Анисимов

«Все 35 присутствующих депутатов Кемеровского городского совета единогласно поддержали избрание на должность главы города Кемерово Дмитрия Викторовича Анисимова», — говорится в сообщении.

Напомним, вакантной должность главы столицы Кемеровской области стала 19 сентября 2022 года, когда Илья Середюк досрочно покинул её и был назначен председателем областного правительства. Временно исполняющим обязанности главы города всё это время был Дмитрий Анисимов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что конкурс по отбору кандидатов для участия в выборах мэра Кемерова завершился победой восьми претендентов.

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