Нью-Дели, , 08:29 — REGNUM Уголь будет играть важную роль в энергетике Индии как минимум до 2040 года, заявил индийский министр угля Шри Пралхад Джоши 10 ноября в ходе выступления перед комитетом парламента страны.

Уголь Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, в связи с этим страна не сможет отказаться от угля в обозримом будущем. Кроме того, чиновник добавил, что указанный вид топлива является доступным, и спрос на него еще не достиг своего максимального значения в Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня агентство Reuters распространяло информацию о том, что несмотря на антироссийские санкции Индия значительна увеличила объемы импорта угля и нефти из РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Индия увеличила объёмы импорта угля и нефти из России — Reuters