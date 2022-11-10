Нью-Дели, 10 ноября, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Уголь будет играть важную роль в энергетике Индии как минимум до 2040 года, заявил индийский министр угля Шри Пралхад Джоши 10 ноября в ходе выступления перед комитетом парламента страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

По его словам, в связи с этим страна не сможет отказаться от угля в обозримом будущем. Кроме того, чиновник добавил, что указанный вид топлива является доступным, и спрос на него еще не достиг своего максимального значения в Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня агентство Reuters распространяло информацию о том, что, несмотря на антироссийские санкции, Индия значительна увеличила объемы импорта угля и нефти из РФ.