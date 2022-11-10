Луганск, 10 ноября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Ранения получили шесть мирных жителей в результате обстрела со стороны ВСУ города Кременная. Об этом 10 ноября сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Ministry of Defense of Ukraine Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

Уточняется, что киевские боевики обстреляли город из тяжёлой артиллерии с применением снарядов калибром 155 мм. Всего было выпущено два таких снаряда. Обстрел был зафиксирован в 11:30 мск.

В результате обстрела получили ранения шесть мирных жителей. Кроме того, получил повреждения одноэтажный жилой дом. О состоянии пострадавших не сообщается.