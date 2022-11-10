Самара, , 08:12 — REGNUM Арендную плату за наем помещения или земельного участка решили снизить до одного рубля в год для мобилизованных предпринимателей в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Мобилизация Телеграм-канал пресс-службы главы РСО-Алания

Вопросы поддержки мобилизованных граждан были рассмотрены на заседании в правительстве региона.

Сообщается, что помимо этого, таким арендаторам было решено предоставить возможность расторгнуть договор аренды без применения штрафных санкций.

«Эта мера не только поможет семьям граждан, участвующих в СВО, существенно снизить расходы на оплату арендных платежей, но и позволит гражданам после возвращения с военной службы без препятствий продолжить свою предпринимательскую деятельность в ранее арендованном помещении или на арендованном земельном участке», — приводит пресс-служба слова временно исполняющего обязанности министра имущественных отношений Самарской области Игоря Андреева.

Отмечается, что помимо этого на заседании был представлен проект постановления, которым устанавливается специальный порядок предоставления мер соцподдержки семьям мобилизованных, при котором не будут учитываться их доходы.

Сообщается, что в настоящее время в Самарской области предоставление некоторых мер социальной поддержки осуществляется на основе принципов нуждаемости и адресности. В связи с этим право на их получение зависит от размера среднедушевого дохода семьи. Предложенные изменения позволят всем семьям мобилизованных, не зависимо от уровня дохода главы семьи, сохранить право на уже предоставляемые меры и претендовать на получение других мер поддержки.

«По итогам анализа социальных паспортов мобилизованных граждан было установлено, что данная мера позволит претендовать на различные меры поддержки 74% семей мобилизованных граждан, которые сейчас находятся на подготовке и боевом слаживании», — приводит пресс-служба слова министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Регины Воробьевой.

Отмечается, что данный проект постановления поддержал глава Самарской области Дмитрий Азаров, он был принят участниками заседания.