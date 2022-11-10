Донецк, 10 ноября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровского режима Киева в ночь на 10 ноября произвели обстрелы нескольких районов Донецка и Зайцево. Об этом 10 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрел Зайцево со стороны киевских нацистов был произведён в 23:45 (совпадает с мск) 9 ноября и во время него по населённому пункту было выпущено шесть мин калибра 120 мм.

Также указывается, что в 02:35 боевики ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка, в 02:50 — пять снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, в 02:54 — три снаряда калибра 155 мм по Кировскому району Донецка, в 03:05 — три снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, и в 03:57 — три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более сотни обращений от родственников и других заинтересованных лиц на разные темы касательно частичной мобилизации поступает в личные сообщения руководителю минимущества Хакасии Евгению Тарасову.