Абакан, , 08:03 — REGNUM С начала 2022 года на номер 112 в Хакасии поступило более 210 тысяч звонков. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 ноября в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Система 112 Скриншот страницы freeadvice.ru

Почти 3 тысячи звонков поступило в пожарно-спасательную службу, более 22 тысяч — в полицию, более 38 тысяч — в скорую помощь. 35 раз жители республики звонили в службу газа. 2301 раз звонившим требовалось комплексное реагирование (когда сразу нужно скорую помощь, полицию, пожарных).

В управлении напомнили, что служба 112 создана не для справочных вызовов: «Почти 70% — ложные, повторные, сброшенные, отказные звонки».

Ложные и хулиганские звонки в службу 112 могут обернуться крупным штрафом (до 1 млн рублей), исправительными работами или даже арестом и лишением свободы, подытожили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года сотрудники службы «112» в Ростовской области приняли более 3 млн обращений.

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