Улан-Удэ, 10 ноября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Начальная военная подготовка в школах нужна, прежде всего, для старших классов. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Народного хурала Бурятии Тимур Нимаев (КПРФ).

Пресс-служба губернатора ЯНАО На занятиях по НВП в Ноябрьском колледже

По его словам, основной целью НВП является получение знаний о военной службе и военном деле. Соответственно, преподавать курс должен подготовленный педагог.

«Школа — это институт социализации, а НВП позволит ученикам воспитать серьёзные взгляды на «взрослые вещи». Однако, нужно очень внимательно следить за процессом внедрения курса», — подчеркнул политик.

Напомним, ранее министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что курс по начальной военной подготовке появится в школах со следующего учебного года.

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