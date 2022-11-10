Тегеран, , 07:57 — REGNUM «Стратегическое терпение», которое сохраняет Тегеран, может кончиться, заявил иранский министр разведки Эсмаил Хатиб, обращаясь к властям Саудовской Аравии, сообщает информационное агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Он предупредил, что если Иран решит «отомстить и наказать» Эр-Рияд, то «стеклянные дворцы» рухнут и в обеих странах больше не будет стабильности.

Кроме того, чиновник отметил, что будущее Ирана и будущее других стран Ближнего Востока связано. Хатиб добавил, что любая нестабильность на иранской территории может перекинуться на остальные государства региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Москва готова выступить посредником в диалоге Ирана и Саудовской Аравии.

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