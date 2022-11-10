Вашингтон, , 12:03 — REGNUM Известие о том, что в ходе промежуточных выборов в США в нижнюю палату Конгресса переизбрали двух умерших в октябре представителей Демократической партии, спровоцировало широкий общественный резонанс.

Марк Шагал. Иллюстрация к «Мертвым душам». Чичиков дает взятку Ивану Антоновичу. 1927

«Отличная новость! США становятся страной четвёртого мира: загробного. Покойники выбирают покойников!» — заметила Кристина.

«Вот она, мертвая демократия США. Во всей своей красе», — считает Степан Федоров.

«Дурдом отдыхает…» — соглашается Владимир Карельский.

«Даже если бы они живые были, одному 83, другой 93. Отличные конгрессмены. Там, наверное, много таких. Если бы через месяц были выборы, ещё парочка не дожила бы…» — рассуждает Азат Ямалиев.

Энтони «Тони» ДеЛука (демократ от Пенн-Хиллз). Член палаты представителей от штата Пенсильвания. Был переизбран на промежуточных выборах 2022 года, несмотря на то, что умер 9 октября Палата представителей Пенсильвании

«Однако, каков прогресс! Два года назад покойники только голосовали за демократов, ныне представители кладбища вошли в Конгресс США!» — иронизирует Сергей.

«Да у нас идеальный порядок по сравнению с мертвыми душами. Дальше зомби-президент?» — смеется Алексей.

«Политику пытаются творить те, кому умирать уже не страшно, жизнь позади. Потому и политика такая», — считает Жанна Даниленко.

«Мёртвые души. Прям по Гоголю!» — иронизирует Юрий Семашко.

«Да уж, политбюро 2.0 реинкарнация», — заметил Владимир Седой.

«Это те, с кем Байден здоровается», — развивает тему Сергей Митин, имея в виду странное поведение американского президента, который для приветствия часто протягивает руку пустоте.

«Так вот с кем невидимым Байден постоянно здоровается и руку протягивает. Дед видит призраков», — соглашается Светлана Ермакова.

«И эти, с позволения сказать, «политики» еще учат Россию жить и вести дела?» — спрашивает Екатерина Муштаева.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Что дальше? Призовут уважать волю проголосовавшего народа?» — спрашивает Сергей Е.

«Если кто-то думает, что это последнее дно, то ошибается. Следующим шагом будет борьба за предоставление мест в органах власти США домашним питомцам. Ведь кошечкам и собачкам тоже надо защищать свои права в рядах Демократической партии», — поделился мнением Дмитрий Крылов.

Как сообщало ИА REGNUM, промежуточные выборы в Конгресс США состоялись 8 ноября 2022 года. Победу в них одержал не только Тони Делука от Пенсильвании, но и Барбара Купер от штата Теннесси. Она скончалась 25 октября в возрасте 93 лет, однако набрала больше всего голосов и победила в избирательном округе своего штата. Подсчёт голосов ещё не закончен, но, по прогнозу NBC, подавляющее большинство мест получат республиканцы.

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