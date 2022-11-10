Владивосток, , 07:58 — REGNUM Во Владивостоке организовали бесплатное обучение по программе «Начальная военная подготовка». Занятия будут проходить в субботы и воскресенья на базе учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» ДОСААФ России Приморья. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

В рамках начальной военной подготовки воспитанники учатся разбирать и собирать автомат Андрей Репин © ИА REGNUM

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На данный момент ведётся запись на 19-20 и 26–27 ноября, 3-4 и 10–11 декабря.

Среди предметов обучения: общевоинские уставы, строевая, физическая, тактическая, инженерная, огневая подготовка, военная топография, тактическая медицина, радиационная, химическая и биологическая защита.

Группу формируют по 30 человек. На обучение начальной военной подготовки приглашают желающих в возрасте от 14 лет.

По окончании обучения будут выдавать сертификаты о прохождении учебного сбора.

Как сообщало ИА REGNUM, из Приморья в зону проведения специальной военной операции 10 ноября отправили ещё одну группу добровольцев отряда «Тигр».