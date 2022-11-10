Токио, , 07:57 — REGNUM Врачи выявили у 62-летнего императора Японии Нарухито гиперплазию предстательной железы. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Император Японии Нарухито Allan LEONARD

Врачи утверждают, что состояние здоровья японского монарха пока не вызывает опасений. Тем не менее они направили его на дополнительные обследования, чтобы оценить возможность возникновения осложнений, связанных с заболеванием. Других подробностей о состоянии здоровья Нарухито не приводилось.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа у матери японского императора Нарухито 87-летней Митико диагностировали тромбоз глубоких вен. Врачи утверждали, что опасности для ее здоровья заболевание не представляет. Они не стали назначать ей прием препаратов, однако настояли на необходимости регулярных медосмотров.

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