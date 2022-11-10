Абакан, 10 ноября, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Более сотни обращений от родственников и других заинтересованных лиц на разные темы касательно частичной мобилизации поступает в личные сообщения руководителю минимущества Хакасии Евгению Тарасову. Как сообщили ИА REGNUM 10 ноября в правительстве республики, Тарасов вторую неделю находится в Омске с мобилизованными из региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

По информации минимущества, все обращения отрабатываются в порядке очереди совместно с правительством Хакасии.

На прошлой неделе министр по поручению главы Хакасии Валентина Коновалова провёл разъяснительную беседу с мобилизованными по вопросу социальных выплат. По его словам, деньги на счета мобилизованных и членов их семей начнут поступать со следующей недели. По вопросу соцподдержки необходимо напрямую обращаться в министерство труда и социальной защиты республики.

«В ближайшие дни планируется передать необходимую оргтехнику офицерскому составу для работы», — говорится в сообщении министерства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2022 года депутаты Верховного совета Хакасии утвердили законопроекты о помощи мобилизованным. Пакет мер поддержки включает в себя увеличение региональной единовременной выплаты до 100 тысяч рублей, отмену транспортного налога в текущем налоговом периоде, возмещение расходов на оплату ЖКУ, взносов за капремонт, покупку твёрдого топлива до конца 2022 года.