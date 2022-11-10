Бангкок, , 08:15 — REGNUM Ватерполисты Ирана обыграли Южную Корею в своем втором матче на чемпионате Азии по водному поло 2022 года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 9 ноября.

Водное поло Imagauto.ru

Сборная Ирана, возглавляемая Александром Чиричем, обыграла Южную Корею со счетом 17:8 в группе А. Согласно данным, Иран также сыграет с Казахстаном в ключевом матче отборочного раунда.

Ранее Иран обыграл Индию со счетом 19:4 в стартовом матче чемпионата.

Соревнования проходят в районе Банг Сао Тонг (Таиланд) с 7 по 13 ноября. Чемпионат Азии по водному поло служит отборочным турниром к чемпионату мира по водному поло 2023 года, который пройдет в Фукуоке (Япония).

В чемпионате мира примут участие две лучшие команды, а также принимающая Япония.