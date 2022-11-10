Тегеран, 10 ноября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Объем сделок между Ираном и африканскими странами за шесть месяцев превысил 880 млн долларов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 9 ноября.

Иран

За первые шесть месяцев текущего иранского финансового года (21 марта — 22 сентября) объем сделок Ирана с африканскими странами составил 1,65 млн тонн на сумму 881,16 млн долларов США, что на 47,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в стоимостном выражении.

ЮАР с торговым оборотом в 393 564 тонн на сумму более 214,01 миллиона долларов являлась основным торговым партнером Ирана в течение этого периода, зафиксировав рост весового и стоимостного выражений на 17,61% и 102,92% соответственно, сообщает агентство Mehr.

За ней последовали Мозамбик с оборотом на сумму 145,44 миллиона долларов (рост на 2 119,11%) и Нигерия с объемом торговли в 194 721 тонн на сумму 114,9 миллиона долларов (рост на 162,86%).