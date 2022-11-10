Штат Миссисипи, США, , 07:35 — REGNUM Дефицит деталей вынудил японский автомобильный концерн Nissan сократить производство на своём заводе в американском штате Миссисипи. Об этом 10 ноября сообщает агентство Reuters.

Nissan sawyersong

Ожидается сокращение производства моделей пикапов Titan и Frontier, а также седана Altima. Отмечается, что производство этих автомобилей будет приостановлено на несколько дней.

В уведомлении, разосланном концерном в адрес дилером указано, что такое решение было принято в связи со сбоями в цепочке поставок, связанных с сохраняющимся дефицитом полупроводниковых чипов.

Как сообщило издание Yomiuri, по этой же причине автоконцерн Nissan был вынужден 2 ноября прекратить приём предзаказов на электромобиль Sakura и обновленный X-Trail.

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