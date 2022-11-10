Тегеран, 10 ноября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Иран готов сотрудничать с министерством здравоохранения и профилактики Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом, как сообщило иранское агентство Mehr News, заявил глава Иранского общества Красного Полумесяца (IRCS) 9 ноября.

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На встрече с министром здравоохранения и профилактики Объединенных Арабских Эмиратов Абдулом Рахманом бен Мохаммедом Аль Овайсом глава Иранского общества Красного Полумесяца (IRCS) Пир-Хоссейн Коливанд заявил, что иранская больница в ОАЭ символизирует близость между двумя странами.

Далее он отметил, что развитие сотрудничества в области медицины и охраны здоровья между двумя странами может привести к конструктивным результатам.

Иранский представитель также подчеркнул, что Иран преуспел в фармацевтическом производстве, а также в области наномедицины. «Производство лекарств для лечения рака является одним из достижений системы здравоохранения Ирана», — заявил он.

Призвав к синергии между двумя странами, арабская сторона назвала Иран дружественным и братским государством.