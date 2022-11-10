Тегеран, 10 ноября, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Девятого ноября постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Амир Саид Иравани заявил, что «ядерный сторожевой пес ООН» не должен находиться под контролем крупных держав. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Iaea.org МАГАТЭ

Иранский посланник выступил на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН по докладу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Он отметил, что ядерная энергетика играет ключевую роль в социально-экономическом развитии стран.

«Это вопрос, который был четко упомянут в уставе МАГАТЭ и обязывает агентство помогать своим государствам-членам в мирном использовании ядерной энергии», — подчеркнул Иравани.

Он сообщил, что обязанность МАГАТЭ проверять деятельность государств-членов и обеспокоенность по поводу распространения ядерного оружия не должны превращаться в препятствие на пути мирного использования ядерной энергии как неотъемлемого права государств-членов.

Иранский посланник также рассказал о сотрудничестве своей страны с МАГАТЭ, заявив, что не осталось никаких вопросов относительно соглашения о гарантиях между Тегераном и агентством.

Он подчеркнул, что МАГАТЭ должно действовать как беспристрастный, независимый и профессиональный орган, оставаясь в стороне от контроля держав, чтобы все страны могли пользоваться технической поддержкой агентства в развитии своих мирных ядерных программ.