Тегеран, 10 ноября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Девятого ноября первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер объявил о готовности своей страны расширять торговые связи с Россией, заявив, что обе стороны должны ускорить усилия по расширению использования своих национальных валют в торговых обменах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Minsvyaz.ru Флаги России и Ирана

Мохбер выступал на встрече в Тегеране с советником президента России Игорем Левитиным. Иранский чиновник заявил, что торговое сотрудничество Тегерана и Москвы, помимо удовлетворения интересов обеих сторон, было бы выгодно и для всего региона.

Российский представитель, со своей стороны, заявил, что его страна готова активизировать сотрудничество с Ираном в различных областях, особенно в транзитном секторе.

Напомним, Иран и Россия, а также ряд других стран, пострадавших от западных санкций, в последние годы разрабатывали планы по переходу от доллара США в своих транзакциях.