Тегеран, , 08:07 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани 9 ноября решительно осудил и опроверг недавнее заявление Группы семи (G7) о последних событиях в Иране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Министры иностранных дел стран G7, в которую входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США, выступили с заявлением по итогам встречи в Германии, осудив Иран за жестокое подавление протестов, последовавших за гибелью иранки Махсы Амини.

В интервью IRNA Канани заявил, что все эти обвинения необоснованны и сфабрикованы, отметив, что заявление G7 также нарушает Устав ООН.

Он подчеркнул, что заявление практически поощряет беспорядки и террористические атаки в Иране, причем те, кто выступил с заявлением, должны быть привлечены к ответственности за подобную позицию.

Дипломат сообщил, что большинство государств-членов G7 отказались даже осудить теракт 26 октября в южном городе Шираз, в результате которого погибли 13 человек.

«Это показывает, что члены G7 делят терроризм на хороший и плохой, что само по себе свидетельствует о противоречии в их словах и действиях», — заявил иранский представитель.