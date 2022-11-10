Благовещенск, , 07:56 — REGNUM В 2022 году в негосударственных детских садах Амурской области появятся 65 бюджетных мест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Детский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Посещать учреждения бесплатно дети смогут благодаря реализации нацпроекта «Демография». Места получат дети в возрасте до трёх лет, их предоставят четыре организации для дошкольников. Стоимость родительской платы за бюджетные места будет максимально приближена к той, которая установлена в государственных детсадах.

«Они получили субсидии в размере восьми миллионов рублей. На полученные средства приобретается мебель, посуда, постельное белье, интерактивное оборудование для развития детей, игрушки и многое другое», — отметил глава региона Василий Орлов.

Путёвки в такие детские сады получают амурчане, которые не могут дождаться очереди в муниципальные дошкольные учреждения. Родителям ребёнка выдают специальный сертификат, которым можно оплачивать посещение детсада.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября родители дошкольников в Благовещенске амурской области платят за один день посещения их ребёнком детского сада на 40 рублей больше, чем раньше. Сумма выросла до 272 рублей.