Порт-о-Пренс, , 07:35 — REGNUM Гаитянский журналист Фриц Дорилас, работавший на радиостанции Radio Tele Megastar, был убит возле своего дома в столице Гаити Порт-о-Пренс, сообщила на своем сайте 9 ноября Межамериканская ассоциация прессы (IAPA).

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Инцидент произошел 5 ноября. Журналист проживал в районе Табарре, где наблюдается всплеск насилия из-за борьбы бандитских группировок.

Убийство Дориласа стало восьмым подобным происшествием в Гаити с начала 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября в районе Сите-Солей в Порт-о-Пренсе были застрелены двое журналистов, которые снимали сюжет о 17-летней девушке, погибшей из-за действий преступных группировок.

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