Тегеран, 10 ноября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Девятого ноября начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери заявил, что Иран готов мирно разрешить пограничный спор между Киргизией и Таджикистаном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Tasnim News Agency Мохаммад Багери

Генерал-майор Багери провел телефонный разговор с министром обороны Киргизии генерал-лейтенантом Бактыбеком Бекболотовым и обсудил с ним важные вопросы в рамках азиатского региона.

Ссылаясь на особое внимание 13-го правительства Ирана к развитию сотрудничества с соседними государствами, генерал-майор отметил: «Учитывая сбалансированные и хорошие отношения между Ираном и Киргизией, вооруженные силы Исламской Республики готовы развивать совместное оборонное сотрудничество в образовательной, оперативной и разведывательной сферах».

Поблагодарив правительство Киргизии за усилия по присоединению Ирана к Шанхайскому договору, генерал-майор Багери подчеркнул: «Исламская Республика Иран всегда заявляла о своей готовности оказать любую помощь в мирном разрешении конфликта между Киргизией и Таджикистаном».

Говоря об отправке иранских беспилотников в Таджикистан, он подчеркнул, что беспилотники «Абабиль 2» обладают только разведывательными возможностями и не оснащены оружием.