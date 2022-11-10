Тегеран, 10 ноября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Девятого ноября секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран готов сыграть свою роль в поиске путей урегулирования кризиса между Россией и Киевом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Mehr News Agency Али Шамхани

Шамхани сделал это заявление во время встречи в Тегеране со своим российским коллегой Николаем Патрушевым.

Иранский представитель отметил, что Тегеран поддерживает любую инициативу по прекращению огня или установлению мира между двумя соседними странами. Он также подчеркнул, что диалог — это единственный выход из региональных и международных кризисов.

Шамхани настоятельно призвал к необходимости мобилизации потенциала международных организации в борьбе с санкциями.

В свою очередь Патрушев подтвердил решимость Москвы к дальнейшему развитию России и Ирана. Он отметил, что ускорение реализации совместных проектов входит в повестку его визита в Иран.