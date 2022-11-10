Тегеран, 10 ноября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Иран подписал меморандум о взаимопонимании на сумму 40 миллиардов долларов с российской государственной транснациональной энергетической корпорацией Газпром. Об этом, как передает иранское агентство IRNA 9 ноября, объявил министр нефти Ирана Джавад Овджи, выступая перед журналистами в кулуарах заседания кабинета министров.

Minsvyaz.ru Флаги России и Ирана

Овджи отметил, что Иран начал обмен побочными продуктами и надеется на введение в действие договорённости по обмену газом в зимнее время.

«Иран также включил в свою повестку дня разработку новых месторождений и строительство газопроводов», — сказал иранский министр, имея в виду подписание меморандума о взаимопонимании с Россией на сумму в 4 миллиарда долларов.

Ранее Овджи заявил, что обмен нефтью и газом между Ираном и Россией сделает Исламскую Республику энергетическим центром в регионе.