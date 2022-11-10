Кызыл, , 07:29 — REGNUM Глава Тувы Владислав Ховалыг встретился с военнослужащим Кан-Демиром Лопсан-Комбу, который спас своего сослуживца в ходе спецоперации. Историю спасения ранее рассказали на федеральном телевидении, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пришёл с тётей Аленой Монгушовной, в перерыве между обследованиями матери. Он очень скромен. Мечтает работать пожарным, получить высшее военное образование. Это все вполне реально», — написал руководитель субъекта в своём телеграм-канале.

По его словам, руководитель регионального управления МЧС Алексей Артёмов выразил готовность предоставить работу Кан-Демиру в городе Шагонар. Власти Улуг-Хемского района намерены выделить семье военнослужащего благоустроенную квартиру.

Глава также поручил минздраву республики обсудить состояние здоровья матери военнослужащего, которая уже пять лет не ходит, в профильных НИИ.

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