Токио, , 07:36 — REGNUM Японские власти проверяют сведения о возможной гибели японского летчика, который воевал на стороне киевских нацистов на территории бывш. УССР. Об этом заявил генсекретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно в ходе пресс-конференции.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Токио осведомлен о возможной гибели гражданина Японии, принимавшего участие в боевых действиях на стороне киевского режима. Тем не менее Мацуно не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию. Он добавил, что власти уже обратились в японское посольство в Киеве, чтобы получить детальную информацию.

Также Мацуно подчеркнул, что правительство Японии настоятельно рекомендовало всем гражданам страны не совершать поездок на территорию бывш. УССР. Он призвал всех японцев, которые могут оставаться на территории б. УССР в настоящее время, немедленно уехать.