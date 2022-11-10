Тегеран, 10 ноября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Девятого ноября завершился первый день чемпионата мира по дзюдо IBSA 2022 года, в ходе которого слабовидящие дзюдоисты из Ирана завоевали две золотые медали. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Дзюдоисты Мейсам Банитаба и Вахид Джедди победили своих соперников и завоевали золотые медали в первый день соревнований в Баку (Азербайджан).

Банитаба в весовой категории 60 кг преодолел соперников из Казахстана, Узбекистана и Венесуэлы, выйдя в финал. В результате победы над своим соперником из Турции иранский борец завоевал золотую медаль.

Джедди в весовой категории 73 кг сумел одолеть соперников из Монголии, Грузии и Казахстана, затем он победил спортсмена с б. УССР, тем самым добыв ещё одно золото.

Чемпионат мира по дзюдо IBSA 2022 года является одним из этапов отбора квалифицированных дзюдоистов и команд из разных стран для участия в Паралимпийских играх 2024 года в Париже.