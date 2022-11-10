Владивосток, 10 ноября, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Поезд Деда Мороза из Великого Устюга добрался до Приморья. Утром 10 ноября состав из 19 вагонов горожане встречали на железнодорожном вокзале Владивостока, сообщают региональные телеграм-каналы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дед Мороз и Снегурочка

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В празднично оформленной передвижной резиденции есть приёмная волшебника, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан и вагон-лавка с северными сувенирами. Пассажиры поезда — сам Дед Мороз, Снегурочка и вся сказочная команда.

Все, кто успел купить билеты, прошли квесты в вагоне «Сказочная деревня», посмотрели резиденцию Деда Мороза, получили сладкий подарок и напоследок — чаепитие в вагоне-буфете «Бабушки Зимы».

После 14:00 поезд отправится в Партизанск, затем в Находку. 12 ноября Деда Мороза будут встречать в Благовещенске Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, поезд Деда Мороза из Великого Устюга побывал в Хабаровске 8 ноября.