Москва, , 07:26 — REGNUM Очередной многомиллионный иск подала к компании из своего дивизиона госкорпорация «Роскосмос», потребовавшая взыскать с ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва» (РКК) почти 163 млн рублей. Соответствующее заявление арбитражный суд Москвы пока к производству не принял и дату слушаний не назначил, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на базу арбитража.

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Иск поступил в базу 8 ноября 2022 года. Сумма заявленных требований — 162 940 467,62 рубля. Детали пока не раскрывались. Вероятно, спор связан с исполнением государственного контракта, которых между сторонами заключено несколько десятков. В частности, РКК является исполнителем контракта на 2,688 млрд рублей, результатом которого должно стать создание космического комплекса российской орбитальной станции (разработка эскизов проекта), а также контракта на более чем 31 млрд рублей — на управление полётом международной космической станции и российской орбитальной станции.

Напомним, в конце октября 2022 года Роскосмос также подал иск к РКК на сумму более 23 млн рублей. Речь идёт о нарушении срока исполнения одного из контрактов от 2018 года (по ряду этапов).