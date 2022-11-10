Биробиджан, 10 ноября 2022, 07:26 — REGNUM Антитеррористическую безопасность усиливают в школах и детских садах Биробиджана. Таким образом намерены решать проблему участившихся сообщений о заложенных взрывных устройствах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября в мэрии города.
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Меры защиты будут усилены на некоторое время. Их необходимость объясняют тем, что нужно больше заботиться о безопасности детей.
Как сообщало ИА REGNUM, из учреждений образования Биробиджана за месяц шесть раз эвакуировали детей и сотрудников. Все сообщения о минированиях оказались ложными.