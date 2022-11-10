Биробиджан, 10 ноября, 2022, 07:26 — ИА Регнум. Антитеррористическую безопасность усиливают в школах и детских садах Биробиджана. Таким образом намерены решать проблему участившихся сообщений о заложенных взрывных устройствах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября в мэрии города.

Алексей Колчин ИА REGNUM Вход в школу

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Меры защиты будут усилены на некоторое время. Их необходимость объясняют тем, что нужно больше заботиться о безопасности детей.

«Наша главная задача — безопасность и благополучие детей, поэтому приняли решение временно усилить меры защиты. Сегодня организовываются проверки учреждений социальной сферы, проводятся разъяснительные работы с руководителями учреждений в рамках дополнительной защищенности», — отметила исполняющая обязанности заместителя главы мэрии Биробиджана по социальным вопросам, образованию и культуре Наталья Ерёменко.

Как сообщало ИА REGNUM, из учреждений образования Биробиджана за месяц шесть раз эвакуировали детей и сотрудников. Все сообщения о минированиях оказались ложными.