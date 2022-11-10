Владивосток, , 07:16 — REGNUM На Дальнем Востоке за два года построят 50 модульных спортивных сооружений. На это регионам в рамках «Единой субсидии» выделят 1 млрд рублей. Такое решение было принято по итогам стратегической сессии по вопросам развития спорта во Владивостоке 9 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

Занятия кроссфитом в сельском спортзале Александр Погожев © ИА REGNUM

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Механизм «Дальневосточной концессии» будет применяться для строительства спортивных сооружений, спортбаз и центров. Из уже реализуемых 11 проектов по концессии — два спортивные. Так на Колыме строят лыжный стадион им. Е. Вяльбе и спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в детском лагере «Северный Артек».

Также спортивную инфраструктуру на Дальнем Востоке развивают с применением «Единой субсидии» от Минвостокразвития. На спортобъекты выделен 21 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, участие российских спортсменов в чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх из-за сложившейся ситуации находится под вопросом. На Дальнем Востоке пытаются эти международные соревнования заместить.