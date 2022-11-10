Лондон, , 07:37 — REGNUM Британские власти выдали генеральную лицензию, которая дает право оказывать финансовые услуги в процессе поставок удобрений из России в третьи страны для сельскохозяйственных целей, сообщается на сайте министерства внешней торговли Британии.

Британия Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве отметили, что разрешение распространяется на аммиак в водном растворе и аммиачную селитру, в том числе удобрения, которые содержат не менее 15% нитрата аммония (за исключением жидких удобрений).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября МИД РФ объявил, что Латвия, Эстония, Бельгия и Нидерланды блокируют удобрения, которые Россия готова безвозмездно направить в беднейшие страны.

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