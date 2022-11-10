Донецк, 10 ноября, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё один получил ранения в результате обстрела киевскими боевиками Куйбышевского района города Донецка минувшей ночью. Об этом 10 ноября сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В результате варварского ночного обстрела нацистами территории Куйбышевского района произошло прямое попадание в квартиру многоэтажки по улице Вахрушева. Погиб мужчина 2002 года рождения. Женщина 1981 года рождения с осколочными ранениями госпитализирована в больницу № 17», — уточнил глава города Донецка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ночных обстрелах трёх районов города Донецка со стороны ВСУ с применением тяжёлой артиллерии. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), в период с с 02:35 мск по 03:57 мск ВСУ выпустили по городу 18 снарядов калибром 155 мм.