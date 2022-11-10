Ниамей, 10 ноября, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Военнослужащие армии Нигера ликвидировали пятерых членов террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юге страны. Об этом сообщило нигерское министерство обороны.

usaraf.army.mil Солдаты армии Нигера

Сообщается, что исламисты похитили в регионе Диффа семерых женщин и одного мужчину. Военнослужащим армии Нигера удалось выследить похитителей и ликвидировать пятерых террористов. Пленных женщин освободили, мужчина от полученных ранений скончался. Также ранения получили трое военных.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября в Камеруне погибли четыре человека в результате нападения террористов из группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По предварительной версии, исламисты убили мирных жителей из-за слухов об их сотрудничестве с властями.