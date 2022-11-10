Нюрба, Якутия, 10 ноября, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Филиал ГУП ЖКХ Якутии в Нюрбинском районе не очищал должным образом питьевую воду, которая поступала в дома людей. Прокуратура выявила нарушения законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября в пресс-службе надзорного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Питьевая вода

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Выяснилось, что на двух источниках воды в Нюрбе отсутствовали установки по очистке воды, поэтому её подавали горожанам напрямую из скважины и реки Вилюй. Кроме того, отсутствовали документы о соответствующем состоянии оборудования, посредством которого подавалась вода.

Прокуратура обратилась с иском в суд в адрес генерального директора ГУП ЖКХ республики. В отношении руководителя возбудили два административных дела, после расследования которых его привлекли к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году жители населённых пунктов, расположенных на реке Вилюй, жаловались на низкое качество воды из-за загрязнения водоёма компанией АЛРОСА. В некоторых сёлах альтернативных источников не было, и людям приходилось пить грязную воду.