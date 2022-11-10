Пенза, , 06:54 — REGNUM Племянница знаменитой певицы Людмилы Зыкиной, 42-летняя Екатерина, скончалась при невыясненных обстоятельствах в Пензенской области. Об этом 10ноября сообщает издание «Московский комсомолец».

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Уточняется, что женщина жила в небольшом частном доме под Пензой. Близкие умершей не раскрывают подробности её смерти. Предполагается, что женщина могла стать жертвой криминала.

Екатерина стала известной в России после смерти своей знаменитой тёти — певицы Людмилы Зыкиной. Адвокат женщины подтвердил её гибель, но подробности раскрывать не стал.

Напомним, Людмила Зыкина — советская и российская певица, в её репертуаре было большое количество русских народных и эстрадных песен, а также романсов. Она побывала на гастролях в более 200 странах и выступала перед военными в «горячих точках». Певица скончалась в 2009 году в возрасте 80 лет.